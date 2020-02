Vitesse-coach Peter Bosz: ongelooflijk dat we geen kampioen worden

Peter Bosz is zo trots als een pauw, omdat Vitesse nu al 11 duels op rij ongeslagen is in de eredivisie.

In Rotterdam werd zaterdag met 1-3 gewonnen van Excelsior.



'Dit is wel een serie die er mag zijn. Ongelooflijk dat je geen kampioen wordt', grapte Bosz zelfs. De oefenmeester was echter niet geheel tevreden. 'Over de tweede helft wel, over de eerste helft totaal niet.'

'We begonnen dramatisch'



'Ik vond dat we dramatisch aan de wedstrijd begonnen. We maakten een aantal grote individuele fouten, waardoor zij kansen kregen en het voor mij een godswonder was dat het 0-0 bleef.' Na rust was het beter. 'Toen hebben we ze langzaam kapot gespeeld.'

Vitesse staat na dit weekeinde vierde in de eredivisie en kan de play-offs om Europees voetbal haast niet meer ontgaan.