Nijmegen: niets verdoezeld rond flatbrand

Er is niets verdoezeld in het onderzoek naar de flatbrand op 20 februari in Nijmegen, die 4 mensen het leven kostte.

Dat zegt de gemeente in reactie op kritiek van een expert in De Gelderlander.



Volgens Nico Scholten van de stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw zijn er voor het complex en de snackbar eronder ten onrechte vergunningen verleend. Zo eindigde de brandtrap op de eerste verdieping. Volgens Scholten concluderen gemeente en brandweer ten onrechte dat ze geen fouten maakten.

Scholten: half werk, op veel punten onjuist



'Het onderzoek is half werk en op veel punten onjuist', aldus Scholten in de krant. 'Zo voldeed op het moment van oplevering het complex al niet aan de eisen voor vluchtwegen. Dat had de brandweer moeten weten. Direct na de bouw in 1995 had een aanschrijving moeten volgen.'

Volgens Scholten is in het onderzoek de bouwvergunning van het wooncomplex beoordeeld op de wet- en regelgeving die voor oktober 1992 gold. Volgens Scholten staat er in de vergunning dat de wet- en regelgeving van toepassing was ná oktober 1992. Die is volgens hem onder meer op het gebied van de brandveiligheid strenger.

Volgens Scholten is eerst de snackbar gebouwd en kwamen daar later woningen boven. Toen hadden er aanpassingen moeten worden gedaan aan het gebouw om het brandveilig te maken. Dat is volgens hem niet gebeurd. Dus had er volgens Scholten geen vergunning mogen worden afgegeven, licht hij toe aan Omroep Gelderland.



Gemeente: integer gewerkt



Het gemeentebestuur laat in een persverklaring weten dat het krachtig afstand neemt van de suggestie dat er niet integer is gewerkt. 'Er wordt gesproken over verdoezelen, zonder dat concreet gemaakt wordt wat hiermee bedoeld wordt. Dit doet vermoeden dat er door brandweer en ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen, red.) met opzet zaken worden achtergehouden en/of bewust verkeerd voorgesteld. Niets is minder waar.'

Het gemeentebestuur wijst erop dat zowel het dossieronderzoek van brandweer en ODRN als het rapport van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in zijn geheel naar de gemeenteraad zijn gezonden en dat ze te vinden zijn op de site van de gemeente. Het IFV concludeert dat het gebouw op het gebied van vluchtwegen ook voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.



'Daar hadden wij als gemeente eerst twijfels over, maar de mensen van het IFV zeggen dat. Natuurlijk kun je alles gaan aanscherpen, maar dan kom je bij een andere discussie. Dat is de balans tussen hoeveel wil je investeren in veiligheid, waarmee je nooit kunt uitsluiten dat er een brand gebeurt. Overigens is de brand niet in het appartementencomplex begonnen, maar in de cafetaria eronder. Dat voldeed sowieso aan alle normen', zegt burgemeester Bruls tegen Omroep Gelderland.

Onderzoek OM



Het Openbaar Ministerie, dat een feitenonderzoek naar de brand doet, heeft alle documenten ontvangen en krijgt volledige medewerking van alle diensten, zegt de gemeente. Het gemeentebestuur nodigt Scholten uit voor een gesprek, waarin hij een en ander kan toelichten.

De gemeenteraad praat eind deze maand over de brand.