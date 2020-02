'In de woestijn in Egypte kan ik ook mobiel bellen'

'In de woestijn in Egypte heb ik ook bereik.'

Zo reageert Geurts op een brief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Mensen die in een gebied wonen waar geen mobiele verbinding is, moeten maar een vaste lijn nemen, zegt Geurts over de brief van de minister.



Aanleiding zijn klachten, onder meer uit de regio Winterswijk en Neerijnen waar op sommige plekken niet kan worden gebeld naar het alarmnummer 112.

Absurde brief

Tweede Kamerlid voor het CDA Jaco Geurts uit Voorthuizen noemt de brief van de minister absurd. 'Als ik in de woestijn in Egypte ben, heb ik gewoon bereik. Maar als ik op een zandverstuiving sta op de Veluwe niet?'



'Dit kabinet heeft totaal geen oog voor de situatie voorbij Amersfoort', vindt de CDA'er. 'Als je midden in een bos staat en een noodgeval hebt, moet je gewoon 112 kunnen bellen.'

'Dit kabinet neemt ons niet serieus'



Het Kamerlid laat het er niet bij zitten, verzekert hij. 'Als Kamerlid weet je ook niet alles, dus we gaan eerst advies inwinnen om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Misschien moeten we de Telecomwet aanscherpen om bereik te garanderen. Dit kabinet neemt ons niet serieus.'

Omroep Gelderland heeft een meldpunt ingesteld.