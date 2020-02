'Vier stuks roofkunst in Paleis Het Loo'

Dat zegt Beate Schreiber, van het Duitse historische onderzoeksbureau Facts and Files.

Het joodse gezin werd in 1934 door de nazi's gedwongen kunstvoorwerpen te veilen. Het Duitse onderzoeksbureau probeert in opdracht van nabestaanden 800 stukken roofkunst terug te vorderen.

'Deze week uitsluitsel'



Paleis Het Loo wil niet reageren op de Duitse onderzoekster. Een woordvoerster verwacht deze week uitsluitsel te kunnen geven over de herkomst van het vermoedelijke roofservies. De zaak kwam aan het rollen doordat Arthur Brand van kunstadviesbureau Artiaz in april meldde, dat onder meer Paleis Het Loo en het Flipje en Streekmuseum in Tiel vermoedelijk roofkunst bezitten.

Meissen-servies

Het gaat om Meissen-porselein uit 1772. Dat bestond oorspronkelijk uit meer dan 400 delen. 'Op de voorkant staan stads- en dorpsgezichten en landhuizen in Nederland en Indië', vertelt Schreiber. 'Stadhouder Willem V kreeg het cadeau van de VOC.' Hertbert Gutmann kocht 26 delen hiervan maar moest ze dus afstaan.

In oude veilingdocumenten van de gedwongen verkoop in Potsdam (bij Berlijn) zijn de serviesonderdelen terug te vinden onder kavel 357 en 358. De sauskommen hebben een snavelbek, de borden zijn bont beschilderd.



Koningin Juliana kocht in 1992 delen van de collectie op een veiling in Heemstede. Later zijn die stukken via een stichting in handen gekomen van Paleis Het Loo. In totaal heeft het paleis 170 onderdelen van het Meissen-servies.