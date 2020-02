ANWB blij met filedetectie op A15

Het verkeer wordt vanaf eind 2015 gewaarschuwd als er files staan op de snelweg. Het mobiele systeem komt tussen Wadenoijen en Echteld, het meest filegevoelige deel van de A15.

De ANWB riep eerder in een twitteractie mensen op om met oplossingen te komen voor de weg, waar meerdere zware ongevallen zijn gebeurd. De bond kreeg zo'n 800 reacties van mensen die vaak op het traject rijden en ging daarna in overleg met het ministerie en Rijkswaterstaat.

'Nu komt de minister met maatregelen die tot verbetering moeten leiden. Weliswaar pas eind 2015. Blijk dat het gebeurt, maar het had wel wat sneller gemogen', vindt directeur Guido van Woerkom van de ANWB. Er is gekozen voor het mobiele systeem, omdat dit veel goedkoper is dan matrixborden.

'De ANWB zal blijven aanjagen van 'ga nou snel met de maatregelen door' en blijven aandringen op een structurele verbetering van de weg. Dat is essentieel om op lange termijn de veiligheid op het gewenste niveau te krijgen', benadrukt Van Woerkom.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken die de kwestie bij Schultz van Haegen had aangekaart, is blij met de aangekondigde maatregelen. Ze vindt het goed dat de minister heeft gezegd dat zij goed bekijkt of die maatregelen werken. 'Dat gaan wij natuurlijk ook doen. Ik verwacht hier veel van, maar mocht dat niet het geval zijn, dan trekken we weer met z'n allen aan de bel.'



Rijkswaterstaat beantwoordde ook enkele vragen over de filedetectie:

Het filedetectiesysteem dat wordt geplaatst, gaat dat om matrixborden of zijn er andere opties? En welke zijn dat dan?

Het betreft vijf signaalgevers die op het traject tussen Wadenoijen en Echteld (richting Nijmegen) langs de kant van de weg komen te staan. Het betreft algemene waarschuwingsbord voor files. Het bord gaat knipperen als er op het traject files zijn. Het gaat dus niet om de bekende matrixborden, die in portalen boven de weg hangen.

Waarom het filedetectiesysteem alleen op een traject van 7 km. En niet op andere plaatsen?

We hebben budget beschikbaar om de snelwegen nog veiliger te maken. We zetten dit bedrag in op de plekken waar de maatregelen het meeste resultaat hebben. Dat geldt voor de A15 op dit traject. Deze maatregel op de A15 maakt onderdeel uit van het programma Meer Veilig 3. Dat heeft een budget van 40 miljoen.

Hoeveel weginspecteurs gaan er (extra) ingezet worden?

Het gaat om een of meerdere weginspecteurs naar gelang de situatie.