Rijks gunt Rozet de overwinning

Het Arnhemse huis voor kunst, cultuur en educatie ging er dinsdag met de architectenprijs voor Het Beste Gebouw 2014 vandoor.



Het werd eerste in de categorie Identiteit en speelde het Rijks weg. 'Geeft niet', aldus Schneider. 'We weten wat het is om prijzen in de wacht te slepen, voor de site, voor onze marketing. Onze directeur werd Nederlander van het jaar. We hoeven ze heus niet allemaal te winnen.'



De jury prees het pand aan de Arnhemse Kortestraat als 'aanjager binnen de stadsontwikkeling' en noemde het een 'ontmoetingspunt en een podium voor stedelijke activiteiten'. Rozet, zo genoemd naar de versiering op de gevel, herbergt onder andere de bibliotheek, de Volksuniversiteit, de kunstuitleen, het kunstbedrijf en het erfgoedcentrum. Schneider: 'Gefeliciteerd hoor! Laat Arnhem er maar lekker van genieten.'

De verbouwing van het Rijksmuseum (375 miljoen) kostte ruim 8 keer zoveel als de nieuwbouw van Rozet (45 miljoen). De Amsterdammers deden er ruim 9 jaar over; in Arnhem was minder dan de helft van de tijd nodig.