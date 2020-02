SP: wethouder Berens is kapotgemaakt

De SP in de gemeente Oude IJsselstreek is woest op de gemeente over de manier van handelen in de kwestie rond de opgestapte wethouder Jelle Berens.

Volgens de lokale SP-voorzitter Maurits Gemmink is zijn partijgenoot bewust kapotgemaakt.



Afgelopen weekend stelde de gemeente een onderzoek in, omdat Berens mogelijk vertrouwelijke informatie had gelekt naar de pers. Woensdag bleek dat Berens helemaal niet had gelekt, omdat de informatie eerder al openbaar was gemaakt. De SP noemt de handelwijze van de gemeente 'amateuristisch'.



Een cruciale fout bovendien, want het instellen van het onderzoek was voor de SP juist de aanleiding om de net benoemde wethouder te adviseren om op te stappen, aldus SP-voorzitter Gemmink. Volgens Gemmink was er mogelijk een ander besluit genomen als deze kwestie op een betere manier was opgelost.



De SP schakelt nu een jurist in om te onderzoeken of het handelen van de gemeente mogelijk nog consequenties krijgt. Ook gaat de SP vragen stellen in de gemeenteraad. Berens zelf is volgens Gemmink opgelucht dat er niks aan de hand blijkt. Wel heeft hij een paar vreselijke dagen achter de rug, zegt de SP-voorzitter.