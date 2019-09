'Iedereen zou geregeld een brandoefening moeten houden'

Daarvoor pleit Robert Polman van de Brandweer Gelderland-Midden. Hij doet die oproep na branden in Nijmegen en Wijchen, waarbij vooral ouderen het slachtoffer werden. 'Maar een vluchtplan is voor iedereen belangrijk.'

De recente branden drukten iedereen met de neus op de feiten; ouderen zijn extra kwetsbaar bij brand. Bij de brand in Nijmegen vielen 16 gewonden, van wie er 4 overleden. In Wijchen raakten 4 mensen gewond; 3 bewoners op leeftijd en 1 omstander die hulp verleende.

In oktober bleek al bij een brandoefening in wooncomplex De Wilgenpas in Westervoort dat ouderen meer tijd nodig hebben om een pand te ontvluchten. Er ontstonden blokkades door rollators bij brandtrappen en ouderen met reuma konden de handmelders niet activeren. Veel ouderen zouden zichzelf bij een echte brand niet op tijd in veiligheid kunnen brengen.

Geschrokken van oefening Westervoort

Robert Polman is oud-brandweercommandant van Zevenaar, en heeft nu binnen de veiligheidsregio de risicobeheersing in portefeuille. 'We zijn geschrokken van het verloop van de oefening. Je verwacht bij deze doelgroep iets meer problemen dan bij jonge mensen, maar er is sprake van een groot aantal leerpunten.' Polman zegt dat Woonzorg Nederland, de eigenaar van het complex, de handschoen goed oppakt.

Bewustwording

De brandweer zet vooral in op voorlichting en bewustwording. 'Na de oefening hebben we de bewoners direct voorlichting gegeven, wetenschappelijk is aangetoond dat ze dan het meeste opnemen. Daarnaast ondersteunen we Woonzorg Nederland in de stappen die ze moeten zetten.'

Keukentafelgesprek

Polman pleit er voor dat zorgmedewerkers brandveiligheid standaard meenemen in keukentafelgesprekken. Als iemand slecht ter been is, kunnen zij adviseren om op de begane vloer te slapen en na te denken over hoe ze moeten handelen bij brand.

Weet wat je moet doen

De brand in een seniorencomplex in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost onderstreept dat belang nog eens. Volgens de brandweer Gelderland-Zuid zijn de vier dodelijke slachtoffers gevallen toen ze het gebouw probeerden te ontvluchten. Ze liepen daarbij richting de hoofdingang van het gebouw, daar waar de brand woedde en de rook het dikst was.

Andere bewoners zagen door de pikzwarte rook geen hand voor ogen. Zij gingen terug naar binnen en riepen uit het raam om hulp. De brandweer heeft meer dan 40 mensen met hoogwerkers of speciale vluchtmaskers uit het brandende gebouw moeten bevrijden

Jaarlijkse brandoefening

Volgens de oud-brandweercommandant speelt de eigenaar van appartementencomplexen een belangrijke rol. 'We pleiten ervoor dat een eigenaar jaarlijks of halfjaarlijks een brandoefening doet.' Maar ook bewoners zelf hebben een rol. 'Een vluchtplan is voor iedereen belangrijk, ook voor gezonde mensen. Senioren zijn kwetsbaarder, want ze hebben meer tijd nodig om te vluchten.'

