Berens: ik ben bewust beschadigd

Berens zegt in een donderdag uitgegeven verklaring door de gemeente landelijk te kijk te zijn gezet als onbetrouwbaar. 'Onterecht'.

Berens moest onlangs terugtreden omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt en tijdens zijn integriteitsgesprek informatie zou hebben achtergehouden.

Berens zegt dat de informatie al bekend was bij onder meer Alberse. Er zou bewust zijn aangestuurd op zijn vertrek.

Beschuldiging zonder bewijs

In de verklaring geeft Berens een chronologische opsomming van de gebeurtenissen waaruit volgens hem blijkt dat er geen enkel bewijs is dat hij vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt. 'Zonder bewijs is deze informatie geplaatst in het persbericht dat de gemeente Oude IJsselstreek, afdeling communicatie, heeft doen uitgaan. Het verwondert mij dat ik op deze gronden dringen word verzocht af te treden als wethouder als er tevens bij wordt vermeld dat er nog nader onderzoek moet worden gedaan naar het schenden van het ambtsgeheim.'

Lidmaatschap 'schreeuwpartij' speelt rol

Volgens Berens kan zijn gedwongen vertrekt niet los worden gezien van zijn partijachtergrond en het feit dat de SP de laatste jaren meermalen zeer kritisch is geweest op het beleid van de vorige coalitie. In de verklaring schrijft Berens dat burgemeester Alberse op 16 mei bij hem thuis is geweest om de kwestie te bespreken. 'De burgemeester geeft tijdens dit gesprek aan dat de felle reactie van de kant van een aantal partijen (voormalige coalitiepartijen) begrijpelijk is in het licht van de wijze waarop de SP zich de afgelopen vier jaar heeft opgesteld in de richting van het voormalig college.' In het gesprek met Alberse viel volgens Berens de kwalificatie 'schreeuwpartij' als het gaat om de SP. 'De SP heeft volgens de burgemeester de oude coalitie meerdere malen getracht in een kwaad daglicht te stellen en dat zou nu terugkomen op mijn bordje, aldus Berens.



Wie kaatst kan de bal verwachten

Een van die kwesties met oud zeer betreft de manier waarop de SP de plaatsing van een kunstwerk op het Dru-terrein is omgegaan. Die zaak leidt tot een mailwisseling tussen Alberse en de maker van het kunstwerk. Daar gaat het fout. 'In die mail maak ik daarna een flauwe grap over het kunstwerk en de wethouder in kwestie en zeg dat ik malversaties aan zal pakken als die er zijn. Helaas zie ik niet dat ik op “allen beantwoorden” druk en dus ook reageer naar de Gelderlander waar het oorspronkelijke bericht aan gericht is geweest. Op de avond dat de journalist van de Gelderlander mij confronteert met het feit dat hij deze mail ontvangen heeft – op dit moment zijn de coalitiebesprekingen net afgerond en ben ik zeer vermoeid- wordt het telefoontje van betreffende journalist mij op dat moment teveel en raak ik tijdelijk in paniek' De uitglijder leidt er volgens Berens toe dat hij 'in verhitte gemoedstoestand' de journalist in kwestie vraagt de mail niet te publiceren. De kwestie komt hem op het verwijt te staan dat hij de pers wil beïnvloeden. De publicatie die volgt leidt volgens Berens tot de eis van de burgemeester en de gemeentesecretaris dat hij zijn excuses moet maken. 'Ik heb aangegeven dit niet op deze wijze te doen, maar met een gepaste reactie te zullen komen.'

'Namens mijzelf en ook namens de SP leg ik een verklaring af tijdens de raadsvergadering over het afgenomen interview (en niet over het daarvoor gevoerde gesprek). In mijn verklaring gaf ik aan het niet eens te zijn met bepaalde woorden die in het artikel gebruikt waren. Dit waren niet mijn woorden. Ik heb in de verklaring wel aangegeven dat er nog steeds vanuit de SP vragen zijn over het beleid van de vorige coalitie.'

Een dag later, op 16 mei, laat de krant weten de mail alsnog te willen publiceren. Diezelfde dag krijgt Berens bezoek van Alberse om de kwestie en de aangerichte schade te bespreken. 'De SP heeft volgens de burgemeester de oude coalitie meerdere malen getracht in een kwaad daglicht te stellen en dat zou nu terugkomen op mijn bordje. Ik zou als nieuwe wethouder al starten met een 3-0 achterstand', zo schrijft Berens donderdag over dat gesprek.



Kritiek op rol burgemeester

Berens is over het gebeurde ook uiterst kritisch over de rol van burgemeester Alberse. Daarbij doelt hij op het collegeoverleg over de kwestie waarbij tot Berens' verbazing ook 'een medewerker van P&O (personeel en organisatie, red.) aanwezig was. 'Dat gaat de verkeerde kant op, was mijn reactie.' Eind van het liedje was dat er een persbericht uitging met beschuldigingen aan het adres van Berens. 'Allerlei media nemen de persverklaring over waarin ik beschuldigd word van mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie en het achterhouden van informatie tijdens het integriteitsgesprek. Ik voel mij genoodzaakt om met bijgevoerd persoonlijk relaas te komen in reactie op deze in mijn ogen onterechte aantijgingen.'

De gemeente heeft inmiddels laten weten dat niet is gelekt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de vertrouwelijke informatie al vanaf 2 april openbaar was.

Berens wil excuses van burgemeester Alberse. Hij noemt het onbegrijpelijk en niet te verteren dat Alberse heeft aangegeven de zaak als afgedaan te beschouwen en donderdag in dagblad De Gelderlander laat weten geen reden te zien voor excuses.