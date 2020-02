Extremisten laten 5000 nertsen los

Een aantal dierenrechtenextremisten heeft in de nacht van woensdag op donderdag honderden hokken vernield van een fokker in Barchem.

Vijfduizend nertsen konden ontsnappen en de schade loopt volgens de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE) in de tonnen.

Een 33-jarige vrouw werd op heterdaad betrapt bij een actie van de nationale recherche en de regiopolitie. Andere daders ontkwamen in het donker. Ongeveer vijfduizend nertsen wisten te ontsnappen. Zij moeten worden afgemaakt, omdat zij niet naar de hokken terug kunnen. Als dat wel zou gebeuren, is er grote kans op inteelt. Het landelijk parket zegt dat door het ingrijpen van de politie is voorkomen dat er nog eens 15.000 nertsen konden worden bevrijd.

Bij de vrouw -die de Duitse nationaliteit heeft- is huiszoeking gedaan. Rechercheurs hebben donderdag in haar woning gezocht naar bewijzen voor betrokkenheid bij dierenrechtextremisme. Ook is er vanwege de actie in Barchem huiszoeking gedaan in Amsterdam. Het is de vijfde keer dat de fokkerij doelwit is van acties van dierenrechtenextremisten. De familie laat weten dat de eigenaren zeer aangeslagen zijn.

De Partij voor de Dieren keurt de actie van de extremisten af. Volgens de partij moet de strijd tegen de nertsenfokkerij met democratische middelen worden gevoerd.

