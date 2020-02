Dochter na ongeluk met caravan: bezint eer ge reageert

Je hart slaat een keer over.' Laura uit Steenwijk is nog nauwelijks van de schrik bekomen. Haar ouders waren gisteren betrokken bij een ongeluk op de A50 bij Arnhem, waarbij een vrachtwagen achterop een caravan reed. Die was daarna rijp voor de schroot. De ouders van Laura, op weg naar Limburg voor een weekendje weg, raakten gelukkig niet gewond.



'Reacties deden me gigantisch veel'



Op berichten over het ongeluk werd op deze site door velen gereageerd, waarbij de nuance soms ver te zoeken was. 'Ik heb toevallig gisteravond gezocht naar mediaberichten en ik stuitte inderdaad op reacties bij jullie op de site, waarbij mensen zonder na te denken met de vinger aan het wijzen waren. Mensen die ook aangaven: nou mooi, weer een caravan minder. Dat deed gigantisch veel. Vandaar dat ik ook heb gereageerd door te zeggen dat het wel de caravan van mijn ouders is. En ik ben stiekem nog wel blij dat die caravan ertussen zat, want die heeft wel de klap opgevangen.'

Geschrokken van de reacties besloot Laura te reageren op het artikel. 'Ik vind het wel grappig dat iedereen die zelf geen getuige was, zijn mening geeft zonder na te denken over wat het persoonlijk betekent voor de bestuurder van de vrachtwagen en, in dit geval, mijn ouders. Ze willen de schuld geven aan iets, terwijl het misschien de grote boodschap moet zijn dat iedereen verantwoordelijk is voor de veiligheid in het verkeer. En dat je niet alleen jezelf in risico brengt maar ook anderen op het moment dat je dat eventjes niet doet.'