Motorrijders geven teddyberen aan misbruikte kinderen

Een knuffelbeer 'volknuffelen', dat is een van de rituelen van de vereniging Bikers Against Child Abuse uit Tiel.

Deze motorrijders willen misbruikte en mishandelde kinderen weer een veilig gevoel geven.

Dat doen ze door de kinderen op te nemen in de 'bikersfamiile'. Ze krijgen een speciaal jasje, ze kiezen een speciale naam en afhankelijk van de leeftijd krijgen ze een beer of een deken.



'Er was eens een kind dat altijd uren wakker lag, maar met de teddybeer viel het kind binnen een half uur in slaap.' aldus Tielenaar Rienk van Dijk. Hij is de voorzitter van de Nederlandse afdeling van B.A.C.A.

Het idee is dat de kinderen zich gesteund voelen en meer zelfvertrouwen krijgen. 'Als een kind het wil gaan we zelfs mee naar de rechtbank of we posten een hele nacht voor het huis.'

B.A.C.A is in 1995 opgericht door een Amerikaanse speltherapeut. In zijn praktijk merkte hij dat misbruikte kinderen zich vaak onveilig voelen. Hij bedacht dat hij met zijn motorvrienden de kinderen weer een gevoel van veiligheid kon geven.

De Nederlandse afdeling bestaat sins 2010. Er zijn ongeveer 130 leden en ze hebben zo'n 40 kinderen onder hun hoede. Het contact wordt meestal via via gelegd maar ze werken ook samen met hulporganisaties zoals jeugdzorg.

Het gaat er de motorrijders niet om de daders op te zoeken. Ze willen de kinderen kracht geven op de momenten dat ze dat nodig hebben.

Binnenkort zwaaien ze voor de tweede keer een kind uit dat zich sterk genoeg voelt en de hulp van B.A.C.A niet meer nodig heeft. Ze noemen dat een 'graduation ride'.



De nu 17-jarige Simone Geijtenbeek was het eerste kind dat een 'graduation ride' kreeg. Simone is jaren geleden seksueel misbruikt. Het ging niet goed met haar en haar moeder zocht hulp.

Toen ze hoorde over B.A.C.A zocht ze contact. De motorrijders waren zelfs aanwezig bij de rechtszaak. Simone voelde zich zekerder door de steun van B.A.C.A. De knuffelbeer heeft Simone nog steeds, ze slaapt er zelfs nog mee.

