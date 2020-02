Ferdi E. dood na fietsongeval Vorden

Ferdi E., de man die in 1987 Gerrit Jan Heijn ontvoerde en vermoordde, is maandagochtend bij een verkeersongeval in Vorden om het leven gekomen. E.

stak met zijn fiets de Onsteinseweg over en werd daarbij geraakt door een voorbijrijdende graafmachine. De man overleed kort na aankomst in het ziekenhuis in Zutphen.

Ferdi E. werd in april 1988 in Landsmeer gearresteerd. De zaak-Heijn was toen al zeven maanden onopgelost. De Ahold-topman verdween op 9 september 1987, nadat hij zijn woning had verlaten voor een tandartsbezoek. Achteraf is gebleken dat E. Heijn al op de dag van de ontvoering heeft doodgeschoten, maar hij heeft diens familie en het Ahold-concern maandenlang in de waan gelaten dat Heijn nog leefde. E. schreef dertien losgeldbrieven aan de familie Heijn en stuurde onder meer de pink van zijn slachtoffer, die hij afsneed nadat hij hem had vermoord, op als pressiemiddel.

In november 1987 kreeg hij een deel van het door hem geëiste losgeld en 1236 diamanten. Tegen Kerstmis begon E. dat geld in een supermarkt in Amsterdam-Noord uit te geven, waardoor hij tegen de lamp liep. Pas nadat de man op 6 april 1988 werd opgepakt, bleek dat Gerrit Jan Heijn al lang niet meer leefde.

E. werd in november 1988 door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf en tbs. Justitie had levenslang tegen hem geëist. Volgens het gerechtshof

rechtvaardigden de daden van E. op zich wel levenslang, maar dan zou geen rekening worden gehouden met het feit dat E. verminderd toerekeningsvatbaar was. Daarom werd het de toen maximale tijdelijke gevangenisstraf en tbs. E. kwam in augustus 2001 vervroegd vrij wegens goed gedrag. Hij woonde de afgelopen jaren in Ruurlo.

Reactie familie Heijn

De familie Heijn wenst de familie van Ferdi E. sterkte. "Het is altijd te betreuren als een echtgenoot haar partner en kinderen hun vader moeten missen. Dat geldt ook voor de familie E.. We wensen hun veel sterkte'', liet een woordvoerder namens de familie weten.

Alex Verburg schreef in 2006 het boek De verzoening, het verhaal van Hank Heijn. "Voor haar is het geen opluchting dat Ferdi E. nu dood is. Ze vertelde een huilbui te hebben gehad na het horen van het nieuws en heeft erg met de familie E. te doen", aldus Verburg.

De weduwe van Gerrit Jan Heijn schreef de moordenaar van haar man in 2005 een verzoeningsbrief. "Ze wilde niet de rest van haar leven met wrok rondlopen. Daarmee zou ze haar Gerrit Jan immers niet terugkrijgen'', weet Verburg. De schrijver was vooral geraakt door haar afsluiting met 'hoogachtend'. "Ik vroeg haar: acht u hem hoog? Ze zei daarop: ik zie hem als een medemens. Een medemens die een fout heeft begaan, een onherstelbare fout."