Onderzoeken Kelco nog niet begonnen

De onderzoeken naar de brand in de chemische fabriek CP Kelco BV in Nijmegen kunnen nog niet beginnen doordat het gebouw nog niet is vrijgegeven.

Vast staat dat de brand is ontstaan na een explosie. De schade loopt in de miljoenen. Bij het bedrijf werken 65 mensen.

Bouw en woningtoezicht besloot dinsdagmiddag dat het nog niet veilig genoeg is om de fabriek aan de Winselingseweg te betreden. Pas als het veilig is, kunnen de technische recherche, de Arbeidinspectie en De Onderzoeksraad Voor Veiligheid beginnen aan hun onderzoek.

Dode

De verwoestende brand van zaterdag, die het productiedeel van de chemische fabriek in de as legde, kostte het leven aan een 52-jarige man uit Druten. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het Nijmeegse Radboudziekenhuis en overleed daar later. Een andere medewerker bleef ongedeerd. Familie en nabestaanden van de overleden man hebben nog veel vragen over het ongeluk. De informatie van de zijde van het bedrijf was goed. De familie had een condoleance van de zijde van de gemeente Nijmegen op prijs gesteld. De gemeente laat overigens weten dat er inmiddels een brief is verstuurd. Verder heeft de familie vragen over de gifstoffen in de fabriek. Het slachtoffer had een donorcodicil, maar de artsen in het ziekenhuis hebben vanwege het gif donatie afgewezen. De man wordt vrijdag gecremeerd.

'Toekomst werknemers onzeker'

De fabriek zit na de grote brand voorlopig dicht. Dat zegt directeur Bogers. Een groot aantal werknemers krijgt een extra lange vakantie, omdat er te weinig werk is. Ze worden gewoon doorbetaald. Een groot deel van het productieproces is door de brand ernstig getroffen. Andere werknemers moeten reparatie- en schoonmaaktaken verrichten. Klanten kunnen voorlopig niet geholpen worden. Bogers spreekt van een "gigantisch probleem". De schade loopt in de miljoenen. Donderdag wordt er weer met de werknemers gesproken. Momenteel is nog niet duidelijk hoe hun toekomst bij het bedrijf eruit ziet.

Geen schadelijke stoffen

Bij de brand die zaterdagmiddag rond kwart over vier werd gemeld, zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Dat is uit metingen gebleken. De brandweer kon maar net voorkomen dat het vuur oversloeg naar vloeibare tanks met grote hoeveelheden zuren met groot explosiegevaar. Het meten van eventuele gevaarlijke stoffen heeft volgens brandweercommandant Janssen lang geduurd, omdat er steeds sprake was van een draaiende wind. Bij de brand zijn alle korpsen uit de regio ingezet. Ook werden hoogwerkers gebruikt van de gemeente Renkum. Ongeveer 100 mensen waren zaterdagavond in Nijmegen op de been. Tot laat in de nacht is de brandweer in de Kelko-fabriek beziggeweest om smeulende resten na te blussen.

Sms-alert

Uit voorzorg verstuurde de politie binnen een straal van twee kilometer van de brand een sms-alert naar bijna 800 ontvangers met het advies ramen en deuren gesloten te houden. De rook waaide ook richting de Waalkade, waar mensen op de terrassen werd gevraagd te vertrekken. Mensen in de omgeving spraken van een "teerlucht". Op de Waal werd de scheepvaart stilgelegd. De mensen die eerder een sms-alert als waarschuwing kregen, ontvingen 's avonds een nieuwe sms-alert waarin stond dat de brand onder controle was en dat de rook niet gevaarlijk is.

De eigenaar van het bedrijf maakte met de brandweerofficier een rondje in de helikopter om te kijken hoe ernstig de situatie was. CP Kelko is een Amerikaans bedrijf dat een verdikkingsmiddel voor de farmaceutische en voedingsindustrie maakt. De stof wordt onder meer verwerkt in pindakaas en jam om deze producten smeuïger te maken.

Mensen die vragen hebben over de brand, kunnen terecht op de website van de gemeente Nijmegen.



