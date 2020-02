ANBO: Wageningen op verkeerde pad

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) is erg verbaasd over het voornemen van de gemeente Wageningen om een deel van de bewoners van verzorgingshuis Dennenrust er uit te zetten.





De gemeente liet maandag weten dat een deel van de ouderen die geen extra zorg nodig hebben, uiterlijk 1 oktober moeten verhuizen. Volgens burgemeester Van Rumund is dat nodig omdat de criteria om in een verzorgingshuis te wonen, zijn aangescherpt. En wij moeten ons aan de wet houden, aldus de burgemeester.

Volgens de ANBO is de gemeente hiermee op het verkeerde pad beland. Dennenrust is juist een goed voorbeeld van hoe de zorg er in Nederland er zou moeten uitzien. De bewoners kiezen er voor om in eigen kring voor elkaar te zorgen. Ze huren woonruimte en kopen zo nodig zelf zorg in. Een nieuwe woonvorm, zoals er in Nederland meer ontstaan, aldus een woordvoerder van de ouderenbond.



De ANBO is er fel op tegen dat Wageningen aanstuurt op een rechtszaak. "Als de rechter de gemeente in in het gelijk stelt en bewoners moeten verhuizen, dan zullen die op zoek moeten naar een zelfstandige woning. Ze moeten dan een beroep op de gemeentelijke zorg en dan moet Wageningen daarvoor opdraaien. Daarmee gooien ze dus hun eigen glazen in."