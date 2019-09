'Nog nooit zo veel ouderen overleden bij brand als dit jaar'

Dat zegt René Hagen, lector brandveiligheid bij de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem. In de eerste maanden van 2015 kwamen 15 mensen om bij een brand, 9 van hen waren 65 jaar of ouder.

Het aantal senioren dat omkwam bij brand is opmerkelijk, normaal zijn het er gemiddeld 15 per jaar. Recentelijk zijn er een aantal branden geweest waarbij vooral ouderen gewond raakten of omkwamen. Eind februari kwamen 4 slachtoffers om bij de brand in een seniorenflat in Nijmegen. Bij de brand in een appartementencomplex in Wijchen vielen dit weekend geen doden, maar wel 4 gewonden.

Ouderen overlijden 2,5 keer zo vaak na brand

'Oudere mensen zijn kwetsbaarder bij brand, dit jaar zijn er meer ouderen dan ooit omgekomen,' zegt René Hagen. 'We hebben berekend dat in 2030 ruim 60 procent van de dodelijke slachtoffers ouder zijn dan 65 jaar.' Volgens de expert moeten er daarom extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden in woningen die zijn bedoeld voor ouderen. Nu gelden daar geen aanvullende eisen voor.

Onderzoek

Hagen leidt een onderzoek naar de recente branden waarbij senioren slachtoffer zijn geworden, zoals in Wijchen en Nijmegen. Ook wordt onderzocht wat er nodig is om ouderen bij brand minder kwetsbaar te maken, in bestaande gebouwen en nieuwbouw.

'We geven ook advies over wat er nodig is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. De kosten van die aanpassingen berekenen we niet, die expertise hebben we niet. Wij kijken alleen naar de brandveiligheid.'

Maatregelen

In april verschijnt het eerste deel van rapport: daarin staan conclusies en schattingen van het aantal brandslachtoffers in 2030. Dat onderzoek staat los van het onderzoek naar branden in Nijmegen, Wijchen en Rhenen waarbij ouderen het slachtoffer werden. Het onderzoek naar de maatregelen die nodig zijn voor complexen waar veel ouderen wonen verschijnt na de zomer.

