VVD in Ede: maak koopzondag mogelijk

Dat schrijft de partij in een persbericht. Aanleiding is het onderzoek van CityTraffic waaruit blijkt dat landelijk het aantal bezoekers van de koopavond de afgelopen 3 jaar met 30 procent is gedaald. De VVD ziet dezelfde trend in Ede.

Referendum

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft afgesproken om in 2016 een raadgevend referendum te houden over de koopzondag. De VVD vreest dat wachten tot 2016 desastreuze gevolgen heeft voor de omzet van de middenstand in Ede.



Zelf bepalen



De liberalen willen dat de winkeliers in Ede zelf kunnen bepalen wat hun openingstijden zijn, ook als dat op zondag is. En als de koopavond niet langer rendabel is, dan kan die volgens de partij afgeschaft worden.