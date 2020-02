Kamer: NHM toch bij Openluchtmuseum

Dat bleek woensdag tijdens overleg in de Tweede Kamer.

De NHM-directie wil het museum naast de John Frostbrug bouwen. Minister Plasterk deelt die mening. Hij eist wel een goede samenwerking tussen het NHM en het Openluchtmuseum.

De beslissing over de plek van het NHM is daarmee toch nog een beetje in de lucht blijven hangen. Er komt een nieuw overleg, waarbij het CDA een motie over de kwestie zal indienen.

Kamerleden reageerden geërgerd over de 'Nationale Soap' rond het NHM, zoals PvdA'er Leerdam het noemde. Kamerlid Peters (GroenLinks) sprak van het 'Nationaal Hysterisch Museum'. Minister Plasterk reageerde op de irritatie met de woorden: "Ik had de Kamer eerder moeten inlichten over plannen voor een nieuwe locatie. Ik had niet voorzien dat de verplaatsing van het museum 3,5 kilometer verderop een nationale kwestie zou worden."

D66'er Van der Ham wijst erop dat als de locatie Openluchtmuseum duurder is dan gedacht, dat het probleem van Arnhem is. "Burgemeester Krikke heeft haar sommetjes niet goed gemaakt", aldus Van der Ham.











Klik op foto voor nog meer foto's

Burgemeester Krikke en de directie van het NHM luisteren gespannen toe Minister Plasterk en woordvoerders van Tweede Kamerfracties Grote mediabelangstelling voor mediadebat Minister Plasterk tijdens een schorsing van het debat