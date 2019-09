Aantal jeugdige probleemgroepen neemt af in Gelderland

Het aantal probleemjeugdgroepen is in de politieregio Oost-Nederland flink afgenomen.

Van 185 groepen in 2013 ging het naar 145 groepen in 2014, een afname van 22 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Beke in Arnhem.

Met deze probleemgroepen wordt jeugd bedoeld die hinderlijk gedrag vertoont, overlast veroorzaakt en/of verantwoordelijk is voor criminele activiteiten.

Veruit de grootste

Onder de regio Oost-Nederland vallen de provincies Gelderland en Overijssel, samen goed voor ruim 944.000 mensen onder de 24 jaar. Het is veruit de grootste regio van Nederland, en qua absolute aantallen steekt Oost-Nederland dan ook alle andere regio's naar de kroon.

Graphic: Bureau Beke



Verstedelijking

Onderzoeker Henk Ferwerda van Bureau Beke zegt dat het belangrijk is de cijfers in perspectief te zien. Zo ligt de 'ernst' per 10.000 jeugdigen in Oost-Nederland gemiddeld op 2, en dat is ten opzichte van de overige regio's redelijk hoog, maar niet het hoogst. Ferwerda: 'Oost-Nederland is een enorme politieregio, en de samenhang met de jeugdgroepen hangt ook sterk samen met de verstedelijking. Kijk daarbij alleen al eens naar de hoeveelheid 100.000-plus-steden in het gebied.'

Graphic: Bureau Beke

Veel 100.000+



Waar Rotterdam en Amsterdam een eigen regio vormen, kent Oost-Nederland inderdaad veel grotere steden en gemeente binnen de regio, zoals Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Enschede, Zwolle en Ede. In Noord-Holland, Oost-Brabant en Amsterdam nam de overlast toe, met 10, 5 en 4 procent. De grootste afname vond plaats in Zeeland-West-Brabant en Noord-Nederland: beide met 33 procent.



Graphics: Bureau Beke