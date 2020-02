Elburg zet deuren Joodse huizen open

Museum Sjoel Elburg doet voor de tweede keer mee aan het project Open Joodse Huizen dag.



In de huizen verbleven voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse mannen, vrouwen en kinderen. Velen werden gedeporteerd en kwamen nooit meer terug. Nu, bijna 70 jaar later, staan hun levens weer centraal en worden de verhalen over vervolging, onderduik, verzet, deportatie en terugkeer verteld.



23 omgebrachte Elburgers

Zaterdagochtend werden eerst de namen van alle 23 in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Elburgse joden voorgelezen. Daarna startten de verschillende bijeenkomsten in de panden Beekstraat 38, Beekstraat 19, Jufferenstraat 29 en Bloemstraat 9. Er werden aangrijpende verhalen verteld over de voormalige joodse bewoners, joodse buurtgenoten of kinderen, die er zaten ondergedoken. Zo vertelde voormalig onderduikkind Loeti Visschraper op Beekstraat 19 zelf hoe het was om ondergedoken te zitten in Elburg.



De verhalen op alle locaties werden verteld tussen 11.00 en 17.00 uur. In Museum Sjoel Elburg in de Graaf Hendriksteeg is de documentaire over de geschiedenis van joods Elburg vertoond. Open Joodse Huizen is dit jaar in acht steden: Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Tilburg én Elburg.

Foto: Familie Barend Wolff