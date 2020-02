Ministerie: bericht VNG over kortingen Wmo en Jeugdzorg 'onzin'

Berichten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat de gemeenten nieuwe kortingen kunnen verwachten op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg zijn 'onzin.'

Dat zegt een woordvoerder van staatssecretaris Van Rijn in reactie op een brandbrief van de VNG en berichtgeving daarover door Omroep Gelderland.

Volgens de VNG dreigen tekorten op de rijksbegroting van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) omdat minder mensen zelfstandig blijven wonen dan gedacht. Tegelijkertijd zou in 21014 minder geld zijn uitgegeven aan doelgroepen die volgens de nieuwe wet onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, de Wmo en de Jeugdzorg.

'Nieuwe kortingen op Wmo en Jeugdzorg'

'Op de Wlz heeft het kabinet dan ook een budgettair probleem. Het kabinet lijkt dit probleem te willen oplossen door de gemeentelijke macrobudgetten voor Jeugd en Wmo te korten met 125 miljoen euro voor Jeugd en 145 miljoen euro voor Wmo in 2015. Deze bedragen lopen op tot 135 miljoen euro voor Jeugd en 300 miljoen euro voor Wmo in 2018', aldus de VNG in de brief aan de leden. Volgens de VNG kan er niet met budgetten worden geschoven, vanwege eerder gemaakte afspraken.

Volgens de woordvoerder van staatssecretaris Van Rijn kan op dit moment nog helemaal niet worden aangegeven 'of we in 2015 ergens tekorten hebben' en is de VNG veel te snel met haar conclusies.

'Al drie keer overleg gehad met ministerie'

Woordvoerder Asha Khoenkhoen van de VNG reageert met verbazing op de uitlating van het ministerie. 'Als het inderdaad onzin is, waarom hebben we dan al tot drie keer toe overleg gehad over deze kwestie, zowel met het ministerie van Binnenlandse Zaken, van Financiën en met staatssecretaris Van Rijn zelf?'

Volgens de VNG is uitgebreid gesproken over de financiële problemen en hoe die in de visie van het Rijk zouden moeten worden aangepakt. In aanvulling op de brief aan de gemeenten gaat er nu ook een brief naar het kabinet om aandacht te vragen voor de onwenselijkheid van nieuwe bezuinigingen, zegt Khoenkhoen.