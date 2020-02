Bevrijdingsvuur het land in en de wereld over

Vanuit Wageningen brengen zo'n 1600 sporters in estafettevorm het vuur naar 60 plaatsen in het land.



Het vuur markeert volgens het Comité 4 en 5 mei Wageningen de omslag van herdenken op 4 mei naar het vieren van de vrijheid op 5 mei. Dat gebeurt dit jaar voor de 69e keer.

De fakkeltocht ging ook naar Utrecht. Minister-president Mark Rutte ontstak daar het bevrijdingsvuur op het bevrijdingsfestival. Hij gaf daarmee het startsein voor de bevrijdingsfestivals in het land.

Vuur naar Hull



Het bevrijdingsvuur gaat zelfs de wereld over. Veteranen uit Groot-Brittannië halen het vuur in Wageningen op om het op hun eigen Bevrijdingsdag op 8 mei in hun eigen land aan te steken.



In Portsmouth ontstak generaal Bernard Montgomery in 1948 het eerste bevrijdingsvuur, dat vervolgens naar de kust van Normandië werd gebracht. In Normandië begon in 1944 de geallieerde opmars, die in 1945 tot de bevrijding van Europa leidde.

Foto boven: estafettelopers uit Gameren komen het vuur ophalen. Dat gebeurde iets later dan verwacht; ze waren naar de Markt gegaan in plaats van naar het 5 Mei Plein. Het vuur gaat ook naar de Waal, waar een oranje lint aan de bevrijding herinnert.