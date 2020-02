Nieuw Gelders ijsje moet wereld veroveren

Echt vol van smaak en met een mooie struktuur' zegt Jan Monster van de ijsfabriek in Doetinchem met een grote glimlach van oor tot oor. De ijsmaker heeft het over het nieuwe ijsje dat de wereld moet gaan veroveren: Het Lakenvelder IJs.

IJsje moet voortbestaan Lakenvelders helpen

Een ijsje dat is gemaakt van de melk van een bijzonder, eeuwenoud koeienras. De Lakenvelder heeft een grote witte band tussen de voor- en achterpoten om de borst en rug en is verder zwart of rood. 'We willen met het ijs bewerkstelligen dat de Lakenvelder koe weer een nieuwe impuls krijgt. Het dier werd met uitsterven bedreigd.'

Momenteel telt Nederland nog maar 3000 lakenvelders. Het dier geeft in vergelijking met andere Nederlandse koeien minder melk.

Maar melk van de Lakenvelder is volgens de ijsmaker heel erg geschikt om ijs te maken: 'De Lakenvelder geeft niet zozeer speciale melk, maar de koe heeft geen krachtvoer nodig, eet geen kuilvoer en dat geeft een hele natuurlijke smaak aan de melk en dat wordt erg gewaardeerd.'

De ijstrend is verse melk en verse producten

Jan Monster denkt dan ook dat er een markt is voor het nieuwe ijs: 'De hardlopers zijn natuurlijk het vanille-, aarbeien- , bananen- en chocoladeijs. Die smaken zullen altijd blijven, maar de trend is wel dat we terug willen gaan naar de basis met verse melk en verse producten erin, dat mensen weer weten wat ze eten en waar de ingrediënten vandaan komen.' Voor wie het nieuwe ijs vandaag al wil proeven, pech gehad. Het is nog niet te koop. 'We zijn het momenteel nog volop aan het ontwikkelen'. aldus de ijsmaker. Het nieuwe ijsje moet in mei klaar zijn.

(Foto: Jan Nijendijk, Saxifraga)