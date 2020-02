Rutten: 'toptrainer' zonder veel successen

Als een verrassing komt het waarschijnlijk niet voor de trainer en hij zal er ook niet zo snel meer van schrikken.



Bijna overal waar de trainer aan het werk ging werd aan het begin gesproken over een 'toptrainer', maar liep het uiteindelijk wel verkeerd af met de Wijchenaar en botste hij verschillende malen met zijn clubs.

FC Twente

De carrière van Rutten begon goed. In zijn eerste periode bij FC Twente pakte de trainer in 2001 de KNVB-beker. Dat was de eerste hoofdprijs in 24 jaar voor FC Twente. Daarna verliet hij FC Twente om hoofd opleidingen te worden bij PSV. Daarna kwam Rutten weer terug bij zijn oude club. In 2006 tekende hij weer voor 3 jaar bij FC Twente. Als trainer en technisch directeur. Daar vestigde hij zijn naam. De trainer werd daar geroemd vanwege de 4e plek die hij haalde in het seizoen in 2006/2007 en vanwege zijn aanvallende manier van spelen. In 2008 werd Rutten trainer van het jaar.



Schalke 04

In juli 2008 begon de Wijchense trainer in Duitsland, bij Schalke 04. Daar kreeg Rutten zijn eerste tegenslag. 8 maanden na zijn start in de Bundesliga werd de trainer al op non-actief gesteld. Hij won maar 10 van de 25 wedstrijden in de competitie.



PSV

Daarna tekende Rutten in 2009 voor PSV. Dat zou hij doen voor 2,5 jaar. In beide jaren bij de Nederlandse topclub pakte de 'toptrainer' geen prijzen. Ook wist hij in beide jaren geen Champions League te bereiken met de Eindhovense club. Hij eindigde zelfs in beide seizoenen op de 3e plaats. PSV investeerde in 2011 miljoenen in nieuwe spelers om nu zich nu wel te plaatsen voor het hoogste Europese podium, maar dat ging niet door én al helemaal niet met Fred Rutten. In maart 2012 besloot PSV na enkele belangrijke en grote nederlagen het contract van Fred Rutten te ontbinden.



Vitesse



Bij Vitesse kreeg de Wijchenaar in 2012/2013 voor het eerst een Gelderse club onder zijn hoede. De verbintenis tussen de trainer en Vitesse duurde niet lang. Na één seizoen was Rutten alweer weg in Arnhem. Toch bracht de trainer Vitesse in dit seizoen naar een hoger niveau. De club was tijdens dit seizoen vooral ijzersterk in de uitduels. Vitesse deed zelfs een aantal weken serieus mee om de koppositie en de club eindigde als vierde, waardoor het rechtstreeks Europa in ging.



Toch was het seizoen in Arnhem niet allemaal koek en ei onder Rutten. De trainer maakte zich niet populair bij de Arnhemse club door na de bekernederlaag tegen Ajax te klagen over het uitblijven van versterkingen. De trainer stapte vervolgens niet in de spelersbus mee terug naar Arnhem en meldde zich een dag later ziek, waardoor hij de derby tegen rivaal NEC miste. De acties van de trainer zorgden voor veel onduidelijkheid, omdat Rutten ook niet bereikbaar was. Speler Theo Janssen liet destijds ook zijn ongenoegen blijken over de onrust.

Rutten leek, na afloop van het seizoen, te twijfelen of Vitesse wel op tijd een sterke selectie op de been had die opnieuw kan meestrijden in de top. Daarna besloot de trainer niet door te gaan bij Vitesse en vertrok hij, ondanks een goede eindklassering, met een nasmaak bij Vitesse



Feyenoord



De oefenmeester pakte een jaartje rust en nam op 1 juli 2014 weer een nieuwe klus aan. Nu ging hij bij Feyenoord aan de slag. Dit seizoen werd hij geconfronteerd met een leegloop van de selectie, dat zorgde mede voor een matige start in de competitie. Na enige tijd ging Feyenoord toch draaien en vond het de derde plaats op de ranglijst. Toch maakte Rutten al snel bekend niet te verlengen bij Feyenoord. Dit omdat hij weinig vooruitgang zag bij de club. Ook maakte de trainer zich boos over een magazine waar Dirk Kuyt op de voorpagina stond. Hij vond dat de club al bezig was met volgend seizoen en dat het bij Feyenoord ontbrak aan professionaliteit.

In het slot van de competitie verspeelde Feyenoord veel punten en liep het zelfs de 3e plek mis, waardoor het niet rechtstreeks Europa inging. Dus besloot Feyenoord zondagavond om Rutten te ontslaan en bleek de Wijchense trainer geen voorjaarstrainer te zijn. Elke keer ging het daar mis, nu ook weer. Rutten wordt een 'toptrainer' genoemd, maar laat het vaak afweten.