Twee ongevallen in korte tijd: A50 bij Apeldoorn-Noord even dicht

In korte tijd vonden er twee ongelukken plaats. Daarom moesten automobilisten in de richting van Arnhem via de A28 en A1 omrijden.

Eerst viel een caravan om onduidelijke reden om. Even later botsten, iets verderop, twee personenauto's tegen elkaar. Van de caravan was weinig over, die werd in stukken weggetakeld. Over de schade van de auto's is niets bekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.



Meerdere ongevallen



Het was zondagavond goed raak op de A50. Eerder op de avond was er ook al een ongeval met een andere caravan. Een rijstrook moest worden afgesloten, wat tot een file leidde.