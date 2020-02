Tussenstand opbrengst Alpe d'HuZes: ruim 7 miljoen euro

De race, waarbij fietsers en lopers één tot zes keer de Alpe d'Huez in de Franse Alpen bedwingen, is dit jaar op 4 juni. Alpe d'HuZes, een stichting uit Culemborg, haalt geld op voor onderzoek naar kanker.



Het is dit jaar de tiende editie van het evenement en er doen ongeveer 4700 mensen aan mee. 'Helaas is het nog steeds nodig dat we dit evenement organiseren. Met dit mooie bedrag komen we weer een stapje dichterbij de dag dat het niet meer nodig is om dit te doen', zei voorzitter Johan van der Waal zondag in sportcentrum Papendal in Arnhem over de tussenstand.

Vorig jaar bracht het evenement uiteindelijk 13,5 miljoen euro op. Het totale bedrag dat de afgelopen jaren is opgehaald, is 118 miljoen euro, meldt de organisatie.



Ophef in 2013



In 2013 ontstond ophef toen bleek dat Alpe d'Huzes-oprichter Coen van Veenendaal ruim twee ton had gekregen voor zijn werk voor de stichting Inspire2Live, die is voortgekomen uit Alpe d'HuZes. De stichting zei dat er geen geld aan de strijkstok bleef hangen, elke gedoneerde euro zou naar KWF Kankerbestrijding gaan.

Vorig jaar traden zeven nieuwe bestuursleden aan, die voor meer professionaliteit moesten zorgen.