Kans op Europese Spelen in Gelderland steeds groter

Dat is bekend gemaakt tijdens een congres in het Turkse Belek.

De uitkomst was niet echt verrassend want Nederland had zich als enige kandidaat gesteld. De Europese Spelen zijn een nieuw groot sporttoernooi, dat te vergelijken is met de Aziatische Spelen en de Pan-Amerikaanse Spelen.

Gelderland hoopt een grote rol te kunnen spelen bij de organisatie van het evenement. Eerder maakte de Gelderse gedeputeerde Jan Markink al bekend dat hij een aantal sportonderdelen zou willen binnenhalen; Baanwielrennen in Apeldoorn, BMX op Papendaal en paardensport in het Gelredome.

Voordat het evenement ook echt in Nederland wordt gehouden, zal er eerst nog even flink vergaderd moeten worden. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld de financiële dekking van het toernooi. Er is 125 miljoen euro nodig. De overheid, provincie en gemeenten moeten voor een 28 juni een officieel besluit nemen.

Van 12 tot en met 28 juni wordt de eerste editie van de Europese Spelen gehouden in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Nederland vaardigt zo'n 120 atleten af.