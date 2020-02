Vitesse heeft het leegste stadion in eredivisie

Dat blijkt uit een rapport van de KNVB.



In stadion GelreDome is 68 procent van de stoeltjes bezet bij een wedstrijd van de Arnhemse voetbalclub. Van de 25.000 stoelen blijven er gemiddeld bijna 8000 per wedstrijd leeg. Alleen FC Utrecht (70 procent) komt daarbij in de buurt. In doorsnee is de bezettingsgraad in de eredivisie 90 procent.

Excelsior scoort het hoogt met 99 procent, maar dat komt mede doordat stadion Woudenstein erg klein is. Van de topclubs is Ajax het meest in trek (94 procent), voor PSV (93 procent) en Feyenoord (89 procent). Ter vergelijking: in Portugal is de bezettingsgraad van de stadions slechts 25 procent.

Als we kijken naar absolute aantallen, dan staat Vitesse achtste in de eredivisie. De club trekt gemiddeld 17.052 toeschouwers per duel. Ajax (49.900) staat zo bezien bovenaan, voor Feyenoord (45.320) en PSV (32.481). Naar Excelsior komen gemiddeld 3511 mensen kijken, 30 minder dan er maximaal in kunnen.