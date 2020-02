Hellouw is boos op gedeputeerde over N830

Dorpsbelangen Hellouw is zeer teleurgesteld in gedeputeerde Conny Bieze.

Dat schrijft Dorpsbelangen in een brief aan de provincie.

Al 15 jaar vragen Dorpsbelangen en de gemeente Neerijnen om een rotonde, om de ontsluiting van Hellouw op de Graaf Reinaldweg (N830) veiliger te maken. Nu blijkt uit een brief van de provincie aan Dorpsbelangen, dat de provincie de rotonde, op basis van een ongevallenanalyse niet per se noodzakelijk vindt. Een zogenoemde linksafvak is voldoende, volgens de provincie.



Ongevallen

Dorpsbelangen Hellouw stelt in de brief aan de gedeputeerde, dat de provincie ten onrechte uitgaat van ongevallenregistratie. Die registratie geeft volgens Dorpsbelangen geen reëel beeld. 'Sterker nog, sinds het versturen van onze brief op 11 januari 2015 zijn er 4 ongevallen geweest bij Hellouw, waarvan 3 op de bewuste kruising.'

Overleg



Binnenkort is er een overleg tussen provincie, gemeente Neerijen en Dorpsbelangen Hellouw om de verkeerssituatie en mogelijke oplossingen te bespreken.

'Wij zijn bezig met het verkennen van verschillende mogelijke oplossingen voor de N830. Dat zou een rotonde kunnen zijn, maar ook verkeerslichten of een voorsorteervak om linksaf de Irenestraat in te slaan', zegt een woordvoerder van de provincie in een reactie.



Slappe ondergrond



'Op die plek heb je te maken met een slappe ondergrond. Dat maakt dat een rotonde daar ruim een miljoen euro zou kosten. Dat is veel meer dan de gemiddelde rotonde kost. En ook al zou de raad van Neerijnen meer willen bijdragen dan de eerder afgesproken 4,5 ton, dan nog zijn niet alle kosten gedekt.'