Normaal viert een feestje, 40 jaar Bennie Jolink

Op het festivalterrein aan de Ampsenseweg in Lochem vieren tienduizend fans het feestje mee. Niet alleen Normaal treedt op, het festival wordt geopend door de band King of the World. Daarna spelen Jovink & the voederbietels en Rowwen Héze. Als laatste is dan de jarige zelf aan de beurt. Na afloop van het concert van Normaal is er nog een groot vuurwerk om het feest compleet te maken.



Buizen Beernd



Zanger Bennie "Buizen Beernd" Jolink is nog de enige die vanaf het ontstaan van Normaal alle veertig jaar deel heeft uitgemaakt van de band. Drummer en zanger Jan "Brekken Jan Schampschot" Manschot was er vanaf het begin bij, maar onderbrak de veertig jaar een hele tijd voor andere dingen. Hij overleed in 2014.



Wimke van Diene en Frederik Puntdroad



Willem "Wimke van Diene" Terhorst kwam twee jaar later bij Normaal en speelt nog steeds de bas en zingt ook nog. Ferdi "Frederik Puntdroad" Joly trad in 1967 aan bij de band maar onderbrak de reeks ook een tijd. Op dit moment speelt hij nog steeds bij Normaal, maar hij is vandaag niet aanwezig bij het jubileumconcert.



De Achterhoekse band bestaat op dit moment verder uit Fokke "Bartje" De Jong en Timo Kelder op drums. Jan de Ligt op saxofoon, Roel Spanjers op keyboard en zang en Jan Wilm Tolkamp op gitaar en zang.

Normaal bij Omroep Gelderland



De uitzendingen van Radio Gelderland staan vandaag in het teken van 40 jaar Normaal. Er worden herinneringen opgehaald met Normaalfans en verslaggever René Arendsen is live bij het jubileumfeest in Lochem.

Vanaf 14.00 uur is het Normaal wat de klok slaat op TV Gelderland. Met documentaires, speciale programma's en concertregistraties van Normaal.