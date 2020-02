Dauwtrappen of de braderie op? U houdt het droog

De dauwtrappers zullen vanochtend even moeten doortrappen, want echt warm was het nog niet.

'Het is zelfs vrij fris en op sommige plekken in Gelderland heeft het zelfs even gevroren aan de grond', zo meldt Margot Ribberink van MeteoGroup.

Maar mocht u van plan zijn om vandaag nog een braderie te bezoeken, of bij de Trekkertrek in Lunteren te gaan kijken, maakt u zich dan geen zorgen om het weer. 'Het blijft droog en vanmiddag gaan we waarschijnlijk ook nog de zon zien', aldus Ribberink.

Waar het rond 6 uur nog fris was met 6 graden, hoeven we vandaag ook qua temperatuur niet te klagen. Het wordt uiteindelijk een graadje of 16 op deze hemelvaartsdag. Wilt u weten wat er ongeveer te doen is in onze provincie vandaag? Bekijk dan hier een overzicht.