Albert Heringa vrijuit: tranen, applaus en onderdrukte emotie

ARNHEM - Om kwart voor twee gaan de deuren van de zittingszaal open en mag Albert Heringa op het verdachtenbankje plaatsnemen.

Zijn vrouw, dochters, vrienden en belangstellenden zitten achter hem in de zaal, of achter glas op de publieke tribune.

Heringa heeft geen idee wat hem te wachten staat, maar de Bennekommer hoopt op vrijspraak voor het helpen bij de zelfgekozen dood van zijn stiefmoeder in 2008. Hij gaf haar 161 pillen. De 99-jarige Moek was psychisch en lichamelijk op en wilde geen 100 meer worden.

Emotie wegdrukken

Met een gespannen uitdrukking op zijn gezicht, zijn schouders een beetje opgetrokken en zijn handen gevouwen voor zijn mond luistert Heringa aandachtig naar wat de voorzitter van het hof zegt. De zaal luistert gespannen met hem mee.

Als het hof zegt dat Heringa van alle rechtsvervolging wordt ontslagen - in lekentaal: vrijuit gaat - zitten de dochters van Heringa stilletjes te huilen. Op de publieke tribune klinkt applaus. Heringa knikt naar de voorzitter en hij drukt zijn vuist tegen zijn mond, om stilletjes zijn emotie weg te drukken.

'Daar heeft u lang op moeten wachten', zegt de voorzitter van het hof tegen Heringa. 'Ja', beaamt hij. Staat daarna op en draait zich om naar zijn gezin en familie en vrienden die achter in de zaal staan te wachten.

Huilen en aaien

Terwijl de pers meekijkt en opnames maakt, sluiten zij Heringa één voor één in de armen, kloppen hem op de schouders, aaien hem over de bol en laten hun tranen de vrije loop. Als iedereen geweest is houdt Heringa zijn geliefde stevig vast voor een flinke omhelzing en een innige zoen.

Hij is blij, opgelucht. En mocht het Openbaar Ministerie in beroep gaan tegen het arrest van het hof dan 'ga ik dat met alle genoegen aan'.

Euthanasie alleen door arts?

In 2013 werd Heringa door de rechtbank schuldig bevonden, maar hij kreeg geen straf opgelegd. De verwachting is eigenlijk dat het hof de lijn van de rechtbank zal volgen, want volgens de wet mag alleen een arts euthanasie uitvoeren.

'Dit is een baanbrekende uitspraak'. Dat zei Gerard de Haas, persadvocaat-generaal, woensdag na de uitspraak van het gerechtshof in de zaak-Albert Heringa. 'De (euthanasie)wetgeving is op dit moment geschreven op medici. En hier zie je dat ook voor een leek dat in uitzonderingsgevallen mogelijk wordt. Dat is natuurlijk een zaak die, denk ik, bij een hoog rechtscollege wel aan de orde moet komen.'