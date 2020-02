Kikkerredder krijgt 50.000 euro

In Burgers' Zoo in Arnhem zijn de Future For Nature-prijzen uitgereikt.

Dit jaar zijn de 3 prijzen voor een Amerikaans-Egyptische leeuwenbeschermer, een Ghanees die zich inzet voor een bedreigde kikkersoort en een inwoner van Zuid-Afrika die albatrossen redt. Alle drie krijgen een geldbedrag van 50.000 euro.



De dierentuin in Arnhem is hoofdsponsor van Future for Nature. Deze organisatie steunt jaarlijks 3 jonge natuurbeschermers. Directeur Alex van Hooff legt uit: 'Moderne dierenparken hebben niet alleen een belangrijke taak in het beheren en in stand houden van populaties in dierentuinen, maar zeker ook in het behoud van natuurgebieden. Daarom zijn natuurbeschermers nodig.'

Het prijzengeld gaat bewust naar jongeren. Dit jaar zijn dat Leela Hazzah (leeuwen), Caleb Ofori Boateng (kikkers) en Bronwyn Maree (albatrossen). Meer over de Future for nature-prijzen is te vinden op een speciale website.