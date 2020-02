Voetbalclub SV Hatert schorst jeugdtrainer

Voetbalclub SV Hatert in Nijmegen heeft per direct de 19-jarige jeugdtrainer geschorst die verdacht wordt van het bezit van kinderporno.

"Dit is de mildste stap die we op dit moment kunnen ondernemen", aldus voorzitter Eric Reijers.

De jongen deed zich voor als meisje en vroeg jonge voetballers zich voor de camera uit te kleden. In zeker één geval is dat gelukt. De jongens, tussen de 12 en 14 jaar, spelen of speelden bij het jeugdteam van Hatert waarvan de man trainer is. Hij was drie jaar trainer bij de jeugd van Hatert, eerst bij de D1, dit jaar bij de C1.

Voorzitter Reijers is "geschokt en aangedaan". En dat geldt volgens hem voor alle geledingen binnen de club. Hij omschrijft de verdachte als een "enthousiaste, gedreven, betrokken, ontzettend aardige jongen. Hij is een kind van de club, hij voetbalt al jaren bij ons. Dit zag niemand aankomen." Behalve jeugdtrainer was de 19-jarige verdachte speler in het eerste elftal van SV Hatert. De club houdt donderdagavond een bijeenkomst voor ouders en leden.

De verdachte is ruim twee weken geleden aangehouden. Sindsdien zit hij vast. Burgemeester De Graaf heeft woensdag ouders van betrokken kinderen ingelicht. In totaal meldden zich 35 bezorgde ouders.

De hoofdofficier van justitie Lucas zegt dat er een link is met een andere verdachte in Haarlem. De twee hebben volgens hem met elkaar in contact gestaan. Volgens hem is er vooralsnog geen sprake van fysieke contacten tussen de verdachte en jongeren.

Als betrokkenen vragen hebben, kunnen zij bellen met de gemeente Nijmegen:

024-3292929.

De website van SV Hatert was woensdagmiddag korte tijd gehackt. Daarna is de site uit de lucht gehaald, zoals dinsdagavond ook al was gedaan.

Alle wedstrijden van teams van SV Hatert van komend weekend zijn afgelast.

