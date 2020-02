Grote verkeersdrukte door sneeuwval

Sneeuw en gladheid zorgden vrijdag in heel Gelderland voor grote drukte in het verkeer.

Op de meeste snelwegen stonden lange files.

Vooral rond de knooppunten was het druk, zoals bij de knooppunten Grijsoord en Ewijk. De grootste vertragingen waren in het midden van het land. Op de A1 van Barneveld naar Blaricum stond meer dan 30 kilometer file. Op het spoor bleven hele grote problemen uit, maar met name richting de Randstad was er veel vertraging.

Rond 22.00 uur stond er in heel Nederland nog zo'n 80 kilometer file, met name rond Utrecht op de A2 en de A27.

Busvervoer

Op enkele plaatsen in Gelderland had het busvervoer last van het winterweer. In Wageningen lliep de vertraging op tot drie kwartier. Ook in Arnhem en op de Veluwe reden bussen met vertraging.

Afgelastingen

De cabaretvoorstelling van Lenette van Dongen in Arnhem van vrijdagavond werd afgelast vanwege het winterweer.

Praat mee over het winterweer, kijk op nu.omroepgelderland.nl/winterweer

Bekijk ook het actuele weer- en fileoverzicht