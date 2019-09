Opruimen olie op Linge langdurig klusje

Tot die tijd blijft de vaarweg gestremd. Zaterdagochtend hoopt het Waterschap meer duidelijkheid te geven wanneer de vaarweg weer open gaat.



Donderdagmiddag heeft een baggerschip op de Linge tussen Gellicum en Heukelum dieselolie gelekt waardoor er een kilometerslang dieselspoor kwam te liggen. De verontreiniging werd ontdekt, nadat omwonenden hadden geklaagd over stank. Waterschap, brandweer en Rijkswaterstaat hebben daarna het dieselspoor ingedamd, zodat het zich niet verder kan uitbreiden.



Scheepvaart gestremd



Het is niet bekend hoeveel er precies is weggelekt, maar volgens Waterschap Rivierenland gaat het in ieder geval om meer dan 100 liter. Pas als alles is opgeruimd, is er weer scheepvaartverkeer mogelijk. De hulpdiensten raden tot die tijd alle activiteiten op en rond de rivier af, zoals vissen, varen of zwemmen.



De diesel kan volgens het waterschap schade aanrichten aan de natuur en het leven in de rivier. Het grootste deel wordt van het wateroppervlak opgezogen, maar dat is een lastige klus, aldus een woordvoerder van het waterschap. Ook is men bezig met de restolie die aan de kant en aan de boten blijft plakken.



Volgens de politie is er geen gevaar voor omwonenden. In de omgeving kan nog wel een diesellucht hangen.