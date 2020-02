Waterschap: blauwalg in Mobagat

De bacterie is gevonden in twee inhammen van de plas, die lokaal bekend is als het Mobagat.

Momenteel wordt in de plas baggerslib gestort. Dat is niet van invloed op de waterkwaliteit, aldus het schap. In het gedeelte waar gewerkt wordt, is de bacterie niet gevonden. Gevaar voor de mensen die daar aan het werk zijn, is er dan ook niet. Wel wordt de waterkwaliteit in de gaten gehouden.

De bacterie kan huiduitslag en maag- en darmproblemen veroorzaken.

