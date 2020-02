Bevrijdingsmuseum wil 3,5 miljoen van provincie

De kosten van de sloop en de nieuwbouw worden door het museum berekend op 6,5 miljoen.

Sloop



Het Bevrijdingsmuseum gaat het pand waar het museum nu in zit slopen. Het Bevrijdingsmuseum is in 1987 opgetrokken uit de voormalige gebouwen van werkeiland Neeltje Jans van de Deltawerken in Zeeland. Volgens het museum is het pand op en is nieuwbouw nodig.



Groter



Het nieuwe pand komt, volgens het bedrijfsplan van het nieuwe Bevrijdingsmuseum, op het bestaande museumterrein en wordt 3.000 m2. Dat is flink groter dan het bestaande pand van 2.250 m2.

Bezoekers



Het is de bedoeling dat in 2017 en 2018 wordt gebouwd. Het streven is dat het nieuwe museum open is voor juni 2019. Het Bevrijdingsmuseum verwacht in het openingsjaar 80.000 bezoekers te trekken en in de 4 jaren daarna 70.000 bezoekers per jaar. In 2014 telde het Bevrijdingsmuseum 46.000 bezoekers.