Veel bellers pensioendag Omroep GLD

Wat heeft dit voor gevolgen? Moeten mensen meer premie gaan betalen? Of krijgen pensioengerechtigden minder uitkering?

Antwoorden van Emilie Schols van stichting Pensioenkijker.nl op de meest gestelde vragen:





3 Als ik in de WAO zit, krijg ik dan nog wel pensioen?



Dat hangt een beetje van de pensioenregeling af. In de meeste pensioenregelingen is geregeld dat als je arbeidsongeschikt wordt terwijl je deelneemt aan een pensioenregeling, je pensioenopbouw doorloopt als je arbeidsongeschikt bent. Meestal moet dat wel gemeld worden aan het pensioenfonds. In de meeste gevallen gaat dat wel goed.

2 Ik ben gescheiden. Hoe zit 't dan met mijn pensioen?



Als je gescheiden bent na 1995 wordt het pensioen dat je opgebouwd hebt tijdens je huwelijk tussen beide partners verdeeld. Als je dat tijdig meldt aan het pensioenfonds, dat wil zeggen binnen 2 jaar na de scheiding, dan keert het pensioenfonds dat stuk van het pensioen van je ex waar jij recht op hebt, rechtstreeks aan jou uit. Over en weer worden de pensioenen verdeeld, als je allebei pensioen opgebouwd hebt dan worden dus allebei de pensioenen verdeeld. Tenzij je in het echtscheidingsconvenant afspreekt om daar vanaf te zien.

Meer informatie is te vinden in de brochure 'Uit elkaar'.

1 Ik heb meerdere werkgevers, of in het verleden meerdere werkgevers gehad. Ik weet niet zeker of ik overal pensioen heb opgebouwd. Hoe kom ik erachter of ik zogenaamde verborgen pensioenen heb?



Verborgen pensioenen zijn pensioenen die mensen zelf hebben opgebouwd, maar waarvan ze niet meer weten waar en hoeveel. Maar die zijn natuurlijk voor de pensioenuitvoerders helemaal niet verborgen. Je kunt daarvoor bellen met de Helpdesk Vergeten Pensioenen van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, 070 – 311 73 73 (werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur, of mail helpdesk@vb.nl). Volgend jaar is er vanaf 1 januari het Pensioenregister, waar je via je DigiD in kunt loggen en na het intoetsen van je burgerservicenummer een overzicht krijgt van al je opgebouwde pensioenen en de AOW.