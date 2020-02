Komen uw tanden uit Kootwijkerbroek?

Op dit moment wordt ermee proef gedraaid in Kootwijkerbroek. Eigenaar Henk Anema is er een bedrijf in gestart, nadat andere ondernemers er geld in staken.



Sneller en goedkoper



Iedere tand en kies is uniek en juist daarom heel geschikt om te printen, zegt Anema. Nu maken tandartsen afdrukken en sturen die naar een tandheelkundig laboratorium. Die maken vervolgens een digitaal model. Dat wordt doorgestuurd naar fabriekjes in lagelonenlanden die een fysiek model maken en dat terugsturen naar Nederland. Dat wordt vervolgens door een tandarts gebruikt. Door de modellen in Nederland te printen kan het veel sneller en ook goedkoper.



Het is een vorm van hightechindustrie die in Nederland voet aan de grond krijgt en daarbij de maakindustrie verandert. Het haalt ook een stuk werk werk terug naar Nederland. Anema heeft inmiddels iemand aangenomen die tot voor kort in de WW zat. Toch is het niet makkelijk om zo'n bedrijf van de grond te tillen aangezien banken huiverig waren om erin te investeren.



Platform voor krediet



Volgens Evert Versluis komt die huivering van banken regelmatig voor. Versluis heeft samen met anderen het Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe (COP) opgericht. Ondernemers en vermogende particulieren willen via die coöperatie ondernemers met goede plannen financieel ondersteunen en zo het MKB op de Veluwe een impuls geven. Dit nadat veel oud-ondernemers zagen dat hun collega's bijna geen krediet meer konden krijgen van de bank.

Anema is de eerste ondernemer die een krediet heeft gekregen. Samen met een lening uit het investeringsfonds PPM Oost kon hij de start maken. Het printen van kronen en bruggen is nog maar het begin. Nu wordt met een schuin oog gekeken naar de vliegtuigindustrie en op korte termijn zijn er plannen om sieraden van goud te printen, al zal dat op een andere locatie worden gedaan.