Zorgen om toekomst basisonderwijs

Zij vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs terugloopt door de toenemende werkdruk. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland.

Er komen volgens directeuren steeds meer taken bij de leraar terecht, omdat er te weinig geld is voor ondersteunend personeel, zoals concierges en klassenassistenten. Ook zijn leraren volgens hun directies veel tijd kwijt met opvoedkundige taken die eigenlijk bij de ouders zouden moeten liggen.

Slechte hygiëne

Veel Gelderse schooldirecteuren zijn daarnaast ontevreden over de hygiëne op de eigen basisschool. Volgens hen is er onvoldoende budget voor het schoonmaken van de school. Hierdoor zijn gebouwen vies en moeten leerkrachten schoonmaken in de eigen tijd. Volgens de directeuren komen kinderen wel met plezier naar school en voelen ze zich veilig.

Pabo voldoet niet

Ook uiten Gelderse directeuren kritiek op de Pabo. Volgens hen voldoet de opleiding tot basisschoolleerkracht niet. Volgens een meerderheid van de directeuren zijn nieuwe leraren die net van de opleiding afkomen niet sterk genoeg op gebieden als taal, rekenen en gymnastiek. Uit het onderzoek blijkt dat tien procent van de directeuren vindt dat het niveau van de Pabo de laatste jaren juist is verbeterd.

Opvallend

Opvallend is dat de directeuren van de Gelderse basisscholen wel tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs op de eigen school. Zij geven de eigen school gemiddeld een 7,8. Volgens de meeste directeuren is het niveau van de eigen school de laatste jaren gelijk gebleven of zelfs verbeterd.

Klik hier voor het volledige onderzoek.