'Binnen paar dagen nieuwe spelers'

Dat zei hij tijdens de persconferentie.

Jordania gaat zich persoonlijk bemoeien met het aantrekken van nieuwe spelers. Daarnaast wil hij op korte termijn een nieuwe trainingsaccommodatie realiseren. De Georgiër gaat geen personele veranderingen doorvoeren. "Ik ben de nieuwe eigenaar, niet de trainer of de algemeen directeur."

Een van de eerste nieuwe spelers zou overigens de Georgiër Chanturia kunnen zijn.

Theo Bos hoeft niet te vrezen voor zijn baan. Bos is sinds januari 2009 de oefenmeester van de Arnhemmers.

Jordania wilde niet zeggen hoeveel geld hij betaald heeft voor Vitesse. Ook wilde hij niet kwijt hoeveel hij erin steekt. "Maar alles is mogelijk. Ik steek het bedrag erin dat nodig is om van dit project een succes te maken."

De Georgiër had ook AZ en KV Mechelen op het oog, maar hij zegt dat hij bewust voor Vitesse heeft gekozen. Hij ziet in Arnhem veel meer mogelijkheden.

Jordania zegt dat hij een vriend is van Roman Abramovitsj, vooral bekend als eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea. Abramovitsj is volgens Jordania niet bij de deal met Vitesse betrokken.

Hieronder de belangrijkste zinnen van de speech die Merab Jordania uitsprak tijdens de persconferentie.

Dear friends,

Om te beginnen wil ik me even voorstellen. Ik ben Merab Jordania uit Georgië. Ik was professioneel voetballer. Ik speelde voor een van de beste clubs in de voormalige Sovjet-Unie, Dinamo Tbilisi.

In 1981 was dat zo'n groot team, dat het de Europa Cup won. Ik maakte er deel van uit. In de halve finales wonnen we van Feyenoord (lacht). Ik hoop dat ik dat vanuit een andere positie kan herhalen. Na mijn loopbaan als actief voetballer werd ik eigenaar van Dinamo Tbilisi. Dat bleef ik ongeveer zeven jaar. in 1997 werd ik tot president van de Georgische voetbalbond. Ik bleef dat twee termijnen.

Het Nederlands voetbal is de plaats waar ik mijn ambities kan bereiken. Ik ben erg blij dat ik de eigenaar van Vitesse ben geworden. Misschien vraagt u zich af waarom Vitesse en niet een andere club, maar geloof me: het is een bewuste keuze. Ik heb er goed over nagedacht. Dit is de plaats waar ik een sterke, grote club kan maken. Het is een club met een goede jeugdafdeling. Er zijn goede mogelijkheden om te groeien. Ik ben erg blij dat hier een nieuwe fase begint van mijn leven, mijn voetballeven en voor Vitesse is het ook een nieuw begin.