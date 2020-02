Wageninger houdt muzikale pelgrimstocht

Rogier Pelgrim uit Wageningen is momenteel bezig met een pelgrimstour langs diverse kerkjes en kapellen in Nederland.

Pelgrim deed in 2012 mee aan het televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland van Giel Beelen. In datzelfde jaar won hij ook de Grote Prijs van Nederland.

Album in eigen beheer

Na het winnen van De Grote Prijs heeft Rogier Pelgrim via crowdfunding geld opgehaald en in eigen beheer een album opgenomen. Zijn ingetogen muziek doet denken aan de muziek van Damien Rice en Jeff Buckley, twee artiesten door wie hij ook beïnvloed is.



'Ik wil geen reli-artiest zijn'

Rogier, die oorspronkelijk uit het hart van de biblebelt Ede komt, is met het geloof opgevoed. Hij heeft ook zelf de keuze voor het geloof gemaakt en verwerkt het geloof ook in zijn nummers. 'Maar ik wil geen reli-artiest zijn.' Pelgrim zingt ook over andere thema's die hem bezighouden, zoals de liefde. Zo staat op zijn debuutalbum Roll the dice, het nummer Quiet girl, dat hij tijdens de opnames van De Beste Singer-Songwriter schreef over zijn vriendin.



'Ik heb een tijd geworsteld met de vraag of het geloof ook een rol moest spelen in mijn songs. In Nederland is het niet cool om artiest te zijn en te geloven. Maar het hoort bij me.' Rogier Pelgrim gaat nog steeds elke zondag naar de kerk, zelfs als hij de avond daarvoor laat terug is van een optreden.

Eigen bier

Ter ere van de Pelgrimstour heeft Stadsbrouwerij De Pelgrim uit Rotterdam een blond biertje gebrouwen met de naam Pelgrimstocht. 'Ik sta met mijn portret op het etiket van een biertje. Welke Nederlandse artiest kan dat nou zeggen?'