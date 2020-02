Toestand neergestoken man Doetinchem stabiel

In de omgeving van de Doetinchemse schouwburg Amphion is vrijdagochtend een grote vechtpartij uitgebroken.

Daarbij is ook gestoken. Een 46-jarige man uit Arnhem raakte daardoor ernstig gewond. Zijn toestand is stabiel, meldt de politie.



Ernstig gewonde



Er zijn in totaal 39 mannen aangehouden na de vechtpartij. Ze zijn onder meer afkomstig uit Arnhem, Deventer en Rotterdam. Een 46-jarige man uit Arnhem raakte ernstig gewond. Hij ligt met steekwonden in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, meldt de politie. Vrijdagmiddag mochten 5 verdachten van de politie naar huis. Zij blijven nog wel verdachten.



Op 2 locaties werd gevochten: de Hofstraat en de parkeerkelder bij de schouwburg.

De mannen wilden binnen bij Jack's Casino in Doetinchem, dat vrijdag werd geopend. In de wachtrij ontstond vervolgens het conflict, zegt de politie.



Vechtpartij van Hofstraat naar garage



De vechtpartij begon volgens getuigen om vijf voor acht en duurde ongeveer tien minuten. Er werd een man op de grond in elkaar getrapt en geslagen door ongeveer vijf anderen. Op een bepaald moment arriveerde de politie, waarna iedereen vluchtte. Een deel ging de parkeergarage in en vluchtte met auto's, een man of tien a vijftien werd in de garage aangehouden.



De politie heeft de parkeergarage afgesloten voor onderzoek. Een bewaker van het casino heeft naar verluidt ook mensen ontzet. Er lag een gewonde in de garage, onduidelijk is of dat ook degene is die is neergestoken.



Ook aanhoudingen bij A12

Bij de oprit van de A12 bij Zevenaar zijn ook mensen aangehouden. Het ging om een taxi die was vertrokken vanaf de Arubastraat in Doetinchem, met bestemming Rotterdam. Er zaten vier mannen in. De politie hield de taxi met getrokken pistolen tegen.

Burgemeester Joosten: vooralsnog geen zorgen toekomst

Burgemeester Joosten van Doetinchem wil niet teveel zeggen over de kwestie. 'Politie en justitie doen onderzoek, dat wacht ik even af. Maar natuurlijk volg ik dit met interesse. Er was geen indicatie dat er lastige klanten op de opening af zouden komen. Of ik me zorgen maak over de toekomst? Er zijn genoeg casino's waar niet elke week gevochten wordt. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat precies de aanleiding is geweest.'

Het casino is om 10 uur gewoon open gegaan. De directeur zegt in een reactie dat hij graag wil weten wat er precies gebeurd is, ook in de omgeving van het casino. Hij heeft geen enkel idee wat de aanleiding voor de vechtpartij is geweest.