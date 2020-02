Vier Gelderse boekverkopers genomineerd

De wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Elspeet Conferenties.

Er is een longlist van 24 'bevlogen boekverkopers' samengesteld, aangedragen door mensen in het boekenvak en boekenliefhebbers. De Gelderse genomineerden zijn Theo Beneder van Hijman Ongerijmd in Arnhem, Elisa Walinga van Riemer & Walinga boekverkoopers in Ermelo, en Walter Jansen en Anneke de Feijter van Jansen & de Feijter in Velp.



Tot 9 juni kan worden gestemd. Op 13 juni wordt in de Melkweg in Amsterdam de shortlist bekend. Een jury kiest de uiteindelijke winnaar. Tijdens Manuscripta (6/7 september), de jaarlijkse opening van het boekenseizoen, wordt bekendgemaakt wie de boekverkoper van het jaar is geworden.



De winnaar ontvangt de Albert Hogeveen Bokaal, vernoemd naar de Groningse boekverkoper Albert Hogeveen die bij een reorganisatie na 34 jaar zijn baan verloor.