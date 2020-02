Vleesverwerker Van Hattem uit Dodewaard weer volledig open

De schorsing was door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingesteld nadat de voedselautoriteit paardenvlees had aangetroffen in pakketten rundvlees. Van Hattem pakt vanaf woensdag alle werkzaamheden weer op.



Het slachthuis blijft wel onder verscherpt toezicht van de NVWA staan. Dit betekent dat er tijdens de slacht continu een dierenarts en een inspecteur van de NVWA aanwezig zijn. Daarnaast zal de NVWA regelmatig (onaangekondigde) inspecties uitvoeren om te zien of het bedrijf zich houdt aan de regels voor voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Ook voert de NVWA elke twee maanden een audit uit bij het bedrijf.

Afgelopen week mocht het bedrijf alleen nog op proef de loonslacht uitvoeren, maar vanaf woensdag mag het bedrijf ook weer vlees verwerken. Van Hattem spreekt over een goede samenwerking met de NVWA en is blij dat ze hun werkzaamheden weer volledig op kunnen pakken. "Als het aan ons ligt, gaan we woensdag om 6 uur weer helemaal open", aldus woordvoerder Frank Peters, adviseur van Van Hattem.

Begin deze maand ging het bedrijf failliet nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Van Hattem Vlees in Dodewaard een slachtverbod had opgelegd.



Van Hattem kwam in opspraak nadat er paardenvlees was aangetroffen in pakketten rundvlees en andere producten. Omdat de herkomst en bestemming van tientallen paarden en pony's volgens het NVWA niet goed te achterhalen was, moest het bedrijf 28 miljoen kilo vlees terughalen.

Paarden

Van Hattem mag weer paarden slachten, maar de herkomst van de dieren moet bekend zijn en het bedrijf moet aan de NVWA aantonen dat ze geheel volgens de regels werken. Dit betekent dat de paardenpaspoorten moeten kloppen en dat het traceringsysteem op orde is. Het bedrijf heeft de afgelopen week proefgedraaid met het nieuwe systeem en dat is nu goedgekeurd.

Of er een boete komt voor het bedrijf is nog niet bekend. Het strafrechtelijk onderzoek loopt ook nog. Het vlees dat bij terugroepactie is teruggehaald mag in ieder geval niet meer terug in de voedselketen voor mens en dier.

Reactie Van Hattem

Van Hattem is al 27 jaar actief in Dodewaard en directeur Ben van Hattem had de ingreep van de voedselautoriteit niet aan zien komen. 'We hebben een heftige tijd achter de rug. We stonden met onze rug tegen de muur. Er is ons een heleboel onrecht aangedaan. Wij pakken nu onze werkzaamheden weer op en alle 50 werknemers kunnen weer aan de slag.