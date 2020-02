Sieneke niet in finale Songfestival

De 18-jarige Nijmeegse eindigde donderdagavond in de tweede halve finale niet bij de eerste tien. Het nummer is geschreven door Pierre Kartner, die wegens een hernia niet in Oslo aanwezig is.

De landen die door zijn naar de finale zijn Georgië, Oekraïne, Turkije, Israël, Ierland, Cyprus, Azerbeidzjan, Roemenië, Armenië en Denemarken. De artiesten uit die tien landen nemen het zaterdag op tegen de tien acts die dinsdag in de eerste halve finale de meeste punten behaalden. Traditiegetrouw zijn Spanje, Engeland, Frankrijk, Duitsland en het gastland vrijgesteld van deelname aan de halve finales. In totaal strijden zaterdag 25 acts tegen elkaar in de eindstrijd van de 55e editie van het muziekevenement.

Sinds het systeem van halve finales in 2004 werd ingevoerd, wist Nederland het slechts een keer tot de finale te schoppen. In 2004 behaalde Re-union met het nummer Without You uiteindelijk de twintigste plaats in de finale.

