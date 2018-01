Bennekommer Heringa vrijuit voor hulp bij sterven van stiefmoeder (99)

BENNEKOM - Albert Heringa uit Bennekom is woensdag in hoger beroep ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het gerechtshof vindt dat hij geen straf verdient. De 74-jarige man uit Bennekom hielp in 2008 zijn stiefmoeder een einde aan haar leven te maken. Het beroep op noodtoestand was gerechtvaardigd en Heringa heeft goed en zorgvuldig gehandeld, vindt het hof.

De uitspraak in deze zaak kan belangrijk zijn als jurisprudentie voor gelijksoortige zaken. Het Openbaar Ministerie noemt het een baanbrekende uitspraak en gaat hem bestuderen. Het OM sluit niet in dat het in cassatie gaat.

Applaus vanaf de publieke tribune na uitspraak Heringa, emoties bij dochter en Heringa zelf #omroepGLD

Voltooid leven

De 99-jarige stiefmoeder van Heringa was klaar met het leven. Ze was niet ziek, maar had allerlei kwalen en wilde geen 100 worden. Dat was toen niet voldoende om in aanmerking te komen voor euthanasie. Toen Heringa ontdekte dat zijn moeder haar eigen medicijnen aan het opsparen was, besloot hij haar te helpen.

161 pillen

Heringa gaf haar 161 pillen, en filmde haar terwijl ze die opat. Dat beeldmateriaal werd twee jaar na haar dood, in 2010, gebruikt in een documentaire. Albert Heringa kwam met zijn verhaal naar buiten omdat hij een proefproces wilde uitlokken. Hij wil dat het voor mensen die hun leven voltooid vinden mogelijk wordt om op een waardige manier te sterven.

Rechtbank: wel strafbaar

De rechtbank in Zutphen oordeelde in 2013 dat Heringa strafbaar was omdat hij zijn stiefmoeder had geholpen te sterven en wettelijk mag dat niet. Hij werd dus veroordeeld, maar kreeg geen straf, omdat de rechtbank vond dat hij uit naastenliefde had gehandeld. Zowel Heringa als het Openbaar Ministerie gingen tegen die uitspraak in beroep bij het gerechtshof.