10cc doet de Wall Street shuffle in Apeldoorn

De Britse rockband 10cc geeft op 5 maart 2016 een optreden in Theater Orpheus in Apeldoorn.





Het concert is onderdeel van een hele reeks in Nederland. Die maand speelt de band ook nog in Bergen op Zoom, Heerlen, Eindhoven, Amsterdam en Groningen. Het is nog niet duidelijk wanneer kaartverkoop begint.



10cc was vooral populair in de jaren 70. De rockband uit Manchester scoorde hits met onder meer Dreadlock holiday, I'm not in love en The Wall Street shuffle.

De band bestaat al lang niet meer uit de originele bezetting. Alleen bassist Graham Gouldman is daar nog van over.



Foto boven: in 1975 trad 10cc op in Nijmegen (ANP)