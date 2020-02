Jongen (14) uit Arnhem vermist

Hij is maandagmiddag boos vertrokken vanuit zijn huis en wordt sindsdien vermist. Mogelijk is hij om woensdag om 12.45 in Wageningen gezien.

Opvallend is dat de jongen een veiligheidsspeld in zijn oor heeft. Benjamin is 14 jaar oud, maar ziet er ouder uit. Hij is 1.80 meter en draagt een blauw/wit geruite werkjas, een donker T-shirt, een donker colbert en zwarte schoenen met witte veters. Er werd eerst gezegd dat hij een zwarte gitaarkoffer bij zic had, maar die is bij een vriend gevonden.

De politie heeft een SMS-alert verspreid en vraagt mensen 0900-8844 te bellen als ze Benjamin zien. Benjamin heeft psychische klachten maar is nooit eerder zo lang weggeweest als nu.

De politie heeft aanwijzingen dat hij recent in Velp is geweest bij vrienden en dat hij zich ophoudt in of rond Arnhem.